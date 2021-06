Υγεία - Περιβάλλον

ΜΕΘ - Covid στο Αγρίνιο: παύση του Διοικητή μετά τους πολλούς θανάτους

Μονόδρομος η έξωση του επικεφαλής, μετά τους δεκάδες θανάτους ασθενών, αναφέρει η ηγεσία του Υπ. Υγείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σε υγειονομικές δομές της πόλης των Πατρών, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

"Τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στο νοσοκομείο Αγρινίου κλιμάκιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεση μας και σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια το νοσοκομείο πρέπει να κάνει μια καινούργια αρχή.

Είναι απόφαση μας να υπάρξει αλλαγή στη διοίκηση του νοσοκομείου, έχουμε ζητήσει την παραίτηση του διοικητή. Εφόσον αυτή δεν δοθεί την Δευτέρα ο διοικητής θα παυθεί από τα καθήκοντα του."

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι ήταν θέμα διοίκησης δηλαδή; Δεν είχατε ενημερωθεί;

"Πάντα την ευθύνη την φέρει ο επικεφαλής της μονάδας. Θα δούμε τι έχει συμβεί θα αξιολογήσουμε την κατάσταση, αλλά το τονίζω ξανά πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση για το νοσοκομείο Αγρινίου. Να μην σπέρνουμε τον πανικό και τον φόβο στον κόσμο. Οι συμπολίτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς διότι όλες οι μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες υγείας. Χρειάζεται μια νέα αρχή".

