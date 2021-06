Οικονομία

Εργασιακά: “πυρά” κομμάτων για 8ώρο και απολύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο, με αλλαγές σε σχέση με την διαβούλευση. Τι αναφέρει η αντιπολίτευση.

Συνεχίζεται το «πυρ ομαδόν» των κομμάτων για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τα Εργασιακά που, με μικρές αλλαγές, κατατέθηκε στην Βουλή την Παρασκευή.

Σε δήλωση της, η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναφέρει:

«Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους. Το αντεργατικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της εργασίας. Καταργεί το οκτάωρο, μειώνει τους μισθούς και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις. Καταλύει τις συλλογικές συμβάσεις και, με την ατομική σύμβαση, επιβάλλει τη δεκάωρη εργασία με μείωση αποδοχών, το σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση και, ταυτόχρονα, διπλασιάζει τις φθηνές υπερωρίες. Πραγματοποιεί μία επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, και στην ουσία καταργεί το δικαίωμα της απεργίας. Με τιμωρητικές διατάξεις και διώξεις στοχεύει στον εκφοβισμό των εργαζομένων, για να τους αποτρέψει από τη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Με όχημα το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα φθηνής και ελαστικής εργασίας, χωρίς κανόνες και χωρίς κοινωνικά δικαιώματα. Μας επιστρέφει στις πιο μαύρες και αυταρχικές περιόδους της ιστορίας μας. Η κυβέρνηση θα λάβει την αποφασιστική απάντηση των εργαζομένων. Αυτός ο αγώνας αφορά την κοινωνική πλειοψηφία. Αφορά κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Αφορά τη Δημοκρατία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και το μέλλον του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δίνει αυτήν τη μάχη στο πλευρό των εργαζομένων παντού, στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς, και στις κινητοποιήσεις, για να αποσυρθεί και να ακυρωθεί αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα».





Το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει τα εξής: «Με νέες ωμές παρεμβάσεις στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, η Κυβέρνηση κατέθεσε το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή. Αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις εργαζομένων, συνδικάτων, επιστημονικών οργανώσεων, για την αντίθεση της κοινωνίας, η ΝΔ αποκαλύπτει τον ιδεοληπτικά συντηρητικό εαυτό της και σπεύδει απροκάλυπτα να ικανοποιήσει τους εντολείς της: τα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την ασυδοσία στους εργασιακούς χώρους. Το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει την μάχη μέσα και έξω από την Βουλή, μαζί με τον κόσμο της εργασίας, για την υπεράσπιση των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Με τη δέσμευση ότι όταν οι πολιτικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν, αυτό το απαράδεκτο νομοθέτημα θα καταργηθεί».?

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση αναφέρει «Ο κύριος Χατζηδάκης επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη με την λειτουργία άλλης μίας «ανεξάρτητης αρχής» σε αντικατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας, όταν ήδη πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για πλήθος «ανεξάρτητων αρχών» που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Με μοναδικό σκοπό να «βολευτούν» κι άλλα golden boys της Ν.Δ. την ώρα που η ανεργία μαστίζει την κοινωνία. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τόσο την συγκεκριμένη «Ανεξάρτητη Αρχή» όσο και τις υπόλοιπες πλην των 5 που η ύπαρξη τους συνιστά συνταγματική υποχρέωση. Όσον αφορά την «ελαστικοποίηση» των ωραρίων απασχόλησης και την «πληρωμή με ρεπό», τον καλούμε να τα εφαρμόσει πρώτα στο υπουργείο, στο κόμμα του και τους μετακλητούς του υπαλλήλους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά: πυροβολισμοί σε σπίτι

“Άγριες Μέλισσες”: “τρίτο πρόσωπο” ανάμεσα σε Ελένη και Λάμπρο στον γ’ κύκλο

“Αόρατο” γλυπτό πουλήθηκε για 18000 δολάρια!