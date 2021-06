Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας – “Σπύρος Δοξιάδης”: δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε κάθε συμπολίτη μας

Στο 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν κεντρικός ομιλητής ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ήταν σήμερα κεντρικός ομιλητής στο 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει στην Πάτρα η εφημερίδα "Πελοπόννησος". Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ακολουθούν σημεία ομιλίας του Υπουργού Υγείας.

«Η ομάδα μας στο Υπουργείο Υγείας - η προσπάθεια αυτή είναι προϊόν ομαδικής, συνολικής, σκληρής δουλειάς - διείδε νωρίς την κρίση και οργανώσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα επίπεδα.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας πήγε καλά, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα καλύτερα, βεβαίως και έγιναν λάθη, όμως κανείς δεν είχε προσδοκία για αυτό το αποτέλεσμα, κανείς δεν πίστευε ότι το ΕΣΥ θα άντεχε.

Και είμαστε πολύ υπερήφανοι που το ΕΣΥ άντεξε και έμεινε όρθιο.

Έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη Μεταπολίτευση: συνεφημέρευση ιδιωτικών Κλινικών με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, γιατροί του ιδιωτικού τομέα, ανάδειξη των δυνατοτήτων των επιστημόνων μας, των ιατρών του ΕΣΥ, των νοσηλευτών, του λοιπού προσωπικού.

Επίσης, σχεδιάσαμε αν όχι το καλύτερο σίγουρα πάντως ένα από τα καλύτερα προγράμματα εμβολιασμού στην Ευρώπη.

Υποχρέωσή μας είναι να δώσουμε σε κάθε συμπολίτη μας τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει προληπτικές εξετάσεις δωρεάν και νωρίς στη ζωή του, με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει σε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα πρόληψης, το Πρόγραμμα "Σπύρος Δοξιάδης", που είναι κοστολογημένο με 1 δις για τα επόμενα 5 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα πρόληψης.

Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη θνητότητα, τη νοσηρότητα, τους δείκτες στα Νοσοκομεία μας, θα δώσει ανάσες στο ΕΣΥ στα επόμενα χρόνια και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Ακολουθεί η μεταρρύθμιση που ήδη τρέχουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Αναγγέλθηκε πολλές φορές στην Μεταπολίτευση, δεν λειτούργησε και δεν πέτυχε.

Έχουν γίνει και αλλά πράγματα σε αυτά τα δύο χρόνια που δεν είχαν πετύχει στο παρελθόν και επετεύχθησαν, όπως η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Η κεντρική ιδέα της μεταρρύθμισης είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη αντί να τρέχει αμέσως σε ένα Νοσοκομείο, να μπορεί να πάει σε μια δομή πρωτοβάθμιας υγείας: Κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ, αγροτικά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, δημοτικά ιατρεία και οι ιδιώτες γιατροί που αποτελούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σε πάνω από 70% ποσοστό.

Ένα δίκτυο υγείας στο οποίο θα μπορεί να αποταθεί ο πολίτης με συγκεκριμένο πλαίσιο εξετάσεων, εργαστηριακών, απεικονιστικών, στο οποίο θα μπορεί να πάει γρήγορα ο πολίτης, να μην ταλαιπωρηθεί και μέσα σε λίγα λεπτά να έχει μια διάγνωση ότι "είναι αυτή η θεραπευτική αγωγή και μπορείς να πας σπίτι σου και σε παρακολουθούμε ή παίρνεις παραπεμπτικό και πας στο Νοσοκομείο".

Έγινε πολύς λόγος στο παρελθόν για το αν έχουμε υψηλού επιπέδου περίθαλψη στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τους ΥΠΕάρχες, τους Διοικητές των Νοσοκομείων και κυρίως τους γιατρούς και νοσηλευτές μας, έδωσαν βροντερή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν το ΕΣΥ.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας περιέθαλψε όλους: πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, αναξιοπαθούντες και ευεργετημένους και όλοι προσέτρεξαν σε αυτό.

Με βάση το RRF, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, ένα μεγάλο κομμάτι αναλογεί στην υγεία.

Η κτηριακή, ενεργειακή, ψηφιακή και από πλευράς εξοπλισμού αναβάθμιση του ΕΣΥ, θα πρέπει να είναι ο μεγάλος στόχος για τα χρόνια τα οποία έρχονται. Πρέπει να τρέξουμε τα τεχνικά έργα, πρέπει γρήγορα να παρουσιαστεί ο χάρτης υγείας. Πρέπει να γίνει μία ποιοτική και επιστημονική αποτίμηση των πραγματικών αναγκών και των δυνατοτήτων οι οποίες υπάρχουν.

Θα στηρίξουμε με βάση καλύτερες απολαβές, μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, στήριξη των οικογενειών τους, τους ιατρούς, οι οποίοι θέλουν να πάνε στην Περιφέρεια, στις ακριτικές περιοχές ή σε Νοσοκομεία στα οποία προκηρύσσουμε μόνιμες θέσεις και κηρύσσονται άγονες.

Αλλά και αφού μείνουν 5-7 χρόνια, να μπορούν να επιστρέψουν σε μία άλλη μονάδα Υγείας σε μεγάλη αστική περιοχή σε υψηλότερο βαθμό. Όλα αυτά μαζί μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για το πως συνάδελφοί μου ιατροί μπορούν να πάνε σε ακριτικές περιοχές, μπορούν να πάνε στην Περιφέρεια και να στελεχωθούν νοσοκομεία τα οποία βλέπετε και στην περιοχή υπάρχουν.

Αυτοί είναι οι άξονες για το ΕΣΥ της νέας εποχής: Δημόσια Υγεία, screening, πρωτοβάθμια περίθαλψη, νέος χάρτης υγείας, διασυνδεσιμότητα.

Η δυνατότητα να μπορεί το σύστημα να "βλέπει" εξετάσεις ψηφιακές, ακτινογραφίες, μαγνητικές, αξονικές και εργαστηριακές, ενσωματώνοντας τη δυνατότητα να έχουμε από ψηφιακά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γιατρών, μέχρι ψηφιακό φάκελο ασθενούς.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι όλοι χαρήκαμε τον τρόπο που εγκαινιάστηκε η καινούργια σχέση στο ΕΣΥ της νέας εποχής, των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο.

Ο τρόπος που με τάξη πήγαν οι συμπολίτες μας στα εμβολιαστικά κέντρα, είτε Κέντρα Υγείας, είτε Νοσοκομεία, είτε mega centers και τους υποδέχθηκαν και τους εμβολίασαν οι επαγγελματίες μας της υγείας με αγάπη, επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και ένα χαμόγελο.

Έτσι, η αίσθηση που έχει πλέον η ελληνική κοινωνία είναι ότι το ελληνικό Δημόσιο, και δη το Υπουργείο Υγείας και οι δομές του, τη σέβεται.

Αυτή για μένα είναι μια πάρα-πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη, αφού το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει φτιαχτεί για αυτούς που δεν έχουν και δεν μπορούν κατά κύριο λόγο και θα συνεχίσει να είναι πυλώνας του κοινωνικού Κράτους. Πυλώνας της βοήθειας και της στήριξης των αναξιοπαθούντων και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προστρέχουν σε αυτό.

Αν συνυπολογίσει και βάλει κανείς μαζί, τη δύναμη που μπορούν να δώσουν και όλες οι υπόλοιπες δομές Υγείας μαζί με το ΕΣΥ, καταλαβαίνει πώς στους επόμενους μήνες και χρόνια θα σχηματιστεί το ΕΣΥ της νέας εποχής».

