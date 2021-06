Παράξενα

Σέρρες: Βρήκε φίδι στον καναπέ του σπιτιού της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος για γυναίκα. Φίδι "εισέβαλε" στο διαμέρισμα της.

Τρομακτικές στιγμές έζησε μία κάτοικος του Νομού Σερρών, όταν αντίκρισε ξαφνικά ένα φίδι μέσα στο σπίτι της.

Αμέριμνη η γυναίκα κινήθηκε προς το καναπέ του σπιτιού της προκειμένου να ξαποστάσει, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει κάτω από το ριχτάρι. Μόλις το σήκωσε αντίκρισε το φίδι!

Σοκαρισμένη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και τελικά συγγενείς της απομάκρυναν τον ανεπιθύμητο "επισκέπτη", με την γυναίκα να χρειάζεται χρόνο προκειμένου να ηρεμήσει

Πηγή: DiktyoTV.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΜΕΘ - Covid στο Αγρίνιο: παύση του Διοικητή μετά τους πολλούς θανάτους

VICE SPECIALS: Το Μεγάλο Στοίχημα του Τουρισμού (εικόνες)

Σαουδική Αραβία: τα τζαμιά μειώνουν την ένταση στα μεγάφωνα