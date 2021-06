Κόσμος

Ιταλία: Αυτοκτόνησε νεαρό θύμα ρατσισμού

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής έβαλε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας την παρακαταθήκη του.

Συγκλονίζει όλη την Ιταλία η αυτοκτονία του εικοσάχρονου Σεΐντ Βιζίν, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αιθιοπία και είχε υιοθετηθεί από μικρή ηλικία στην Ιταλία. Επί δυο χρόνια είχε παίξει στην ομάδα νέων της Μίλαν, αλλά πριν από λίγο καιρό είχε αποφασίσει να αφιερωθεί στις σπουδές του.

Σύμφωνα με όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κύριο ρόλο στην αυτοκτονία του Σεΐντ, έπαιξε ο ρατσισμός πολλών ανθρώπων με τους οποίους ερχόταν σε επαφή. Σε γράμμα προς τους φίλους του και την ψυχολόγο του, ο εικοσάχρονος νέος είχε αποκαλύψει τον πόνο και την απογοήτευσή του, τονίζοντας μεταξύ των άλλων:

«Όταν ήμουν μικρός με αγαπούσαν όλοι. Όλοι μου απευθύνονταν με σεβασμό και περιέργεια. Τώρα είναι σαν να ανατράπηκαν όλα. Είχα καταφέρει να βρω δουλειά, αλλά αναγκάσθηκα να την εγκαταλείψω διότι πολλοί άνθρωποι -ιδίως ηλικιωμένοι- δεν ήθελαν να τους εξυπηρετήσω και με θεωρούσαν και υπεύθυνο για το ότι πολλοί ιταλοί νέοι (λευκοί) δεν βρίσκουν δουλειά». Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, τα λόγια αυτά αποτελούν και την πραγματική διαθήκη του αυτόχειρα νέου.

«Μια χώρα η οποία ωθεί έναν νέο σε αυτή την ακραία πράξη, είναι μια χώρα που χρεοκόπησε», υπογράμμισε ο πρώην παίκτης της Γιoυβέντους και της Εθνικής Ιταλίας, Κλάουντιο Μαρκίζιο.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό του και την όρεξη για ζωή που τον έκαναν να ξεχωρίζει. Ήταν ένας φίλος, ένα παιδί σαν και εμένα», δήλωσε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιταλίας, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

