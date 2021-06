Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι το Βέλγιο...

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Το Βέλγιο θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να φτάσει στην κατάκτηση του Euro 2020.

Βάσει των αριθμών, έχει μεγάλη πιθανότητα να το πετύχει αυτό, καθώς φιγουράρει στην 1η θέση του FIFA Ranking, πάνω από Γαλλία, Βραζιλία, Αγγλία και Πορτογαλία που συμπληρώνουν την πρώτη 5άδα.

Η Ισπανία είναι αυτή που παίρνει θέση στην πρώτη πεντάδα στην σχετική λίστα της UEFA.

H αποστολή του Μαρτίνεθ

Ο τεχνικός της ομάδας δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και έτσι συμπεριέλαβε όλα τα μεγάλα αστέρια στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το EURO 2020.

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Σιμόν Μινιολέ (Μπριζ), Ματς Σελς (Στρασμπούρ)

Αμυντικοί: Τόνι Αλντερβάιρελντ (Τότεναμ), Ντέντρικ Μπογιάτα (Χέρτα), Τζέισον Ντεναγέρ (Λιόν), Τόμας Βερμάελεν (Βίσελ Κόμπε), Γιαν Βερτόνγκεν (Μπενφίκα)

Μέσοι: Γιανίκ Καράσκο (Ατλέτικο Μαδρίτης), Τίμοθι Καστάνιε (Λέστερ), Νασέρ Τσαντλί (Μπασακσεχίρ), Τοργκάν Αζάρ (Ντόρτμουντ), Τομά Μενιέ (Ντόρτμουντ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Λεάντερ Ντεντόνκερ (Γουλβς), Ντένις Πράετ (Λέστερ), Γιούρι Τίλεμανς (Λέστερ), Χανς Βανάκεν (Μπριζ), Άξελ Βίτσελ (Ντόρτμουντ)

Επιθετικοί: Τζέρεμι Ντοκού (Ρεν), Εντέν Αζάρ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντρις Μέρτενς (Νάπολι), Λεάντρο Τροσάρντ (Μπράιτον), Μίτσι Μπατσουαγί (Κρίσταλ Πάλας), Κριστιάν Μπεντέκε (Κρίσταλ Πάλας), Ρομέλου Λουκάκου (Ίντερ).

O Τιερί Ανρί δίπλα στον Μαρτίνεθ

Ο Τιερί Ανρί επέστρεψε στην εθνική Βελγίου και τόσο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, όσο και καθ΄ όλη την εξέλιξη του EURO 2020, θα ξαναβρεθεί στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

«Είναι τιμή και προνόμιο να κληθώ να δώσω ένα χέρι βοηθείας στον Ρομπέρτο. Πρόκειται για την συνέχεια μιας ημιτελούς ιστορίας, για την οποία θα δώσω τα πάντα, έτσι ώστε να είναι επιτυχημένη», σχολίασε από την πλευρά του, ο Γάλλος προπονητής.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 43χρονος Ανρί, διετέλεσε βοηθός του Ισπανού προπονητή στην εθνική Βελγίου, από το 2016 μέχρι το 2018. Όπως συνέβη και στο Μουντιάλ της Ρωσίας (2018), ο Ανρί θα έχει υπό την επίβλεψη του και θα γυμνάζει ειδικότερα, τους επιθετικούς της ομάδας, Ρομέλου Λουκάκου, Μιτσί Μπατσουαγί και Κριστιάν Μπεντέκε.

Βέλγιο - Ελλάδα: Η “γαλανόλευκη” δεν φοβήθηκε τους “κόκκινους διαβόλους”

Απόλυτα πετυχημένο ήταν το φιλικό τεστ της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στο πανίσχυρο Βέλγιο στο “King Baudouin Stadium” των Βρυξελλών, το βράδυ της Πέμπτης.

Η “γαλανόλευκη” (με άκρως πειραματικό σχήμα και πολλές δοκιμές απ’ την πλευρά του Τζον φαν’τ’ Σιπ) απέσπασε ισοπαλία 1-1 απ’ τη Νο1 ομάδα στο ranking της FIFA, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον και τα “μεγάλα” ματς του Σεπτέμβρη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Ο Τοργκάν Αζάρ έδωσε το προβάδισμα στους Βέλγους, ισοφάρισε στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.



