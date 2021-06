Κοινωνία

Βάρη – Σεπόλια: Οι δύο δολοφονίες που προβληματίζουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μαύρο χρήμα και η σύνδεση της δολοφονίας του Τάσου Μπερδέση με του 32χρονου στα Σεπόλια.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι δύο δολοφονίες που έγιναν στις 30 στα Σεπόλια με θύμα έναν 32χρονο και στις 31 Μαΐου στη Βάρη όπου έπεσε νεκρός ο Τάσος Μπερδέσης προκαλούν νέο προβληματισμό στην αστυνομία για τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Εδώ και ημέρες επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπισή του.

«Η κοινωνία μας, πλέον, δυστυχώς για το τόπο, βιώνει καθημερινά την αντιπαράθεση με ανθρώπινα θύματα – μέλη αυτών συμμοριών τη δράση άκρως επικινδύνων κακοποιών οι οποίοι ανεξέλεγκτά λειτουργούν και στο κέντρο, δυστυχώς όμως και στην περιφέρεια», σημειώνει ο υποστράτηγος και πρώην βουλευτής, Αθανάσιος Νταβλούρος,

Σύμφωνα με τη REAL NEWS της Κυριακής Οικονομική Αστυνομία, ΣΔΟΕ, ΑΑΔΕ, και Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να αποκαλυφθούν οι διαδρομές του μαύρου χρήματος από πρόσωπα τα οποία κινούν τα νήματα στο οργανωμένο έγκλημα

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατ΄αρχάς να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επισημάνσεις των ειδικών επί του θέματος επιστημόνων που εδώ και αρκετά χρόνια υπογραμμίζουν τις σοβαρές ποιοτικές διαφοροποιήσεις στο έγκλημα και στο εγκληματικό φαινόμενο και για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένη στο γεγονός ότι το έγκλημα αποκτά ένα πιο σκληρό πρόσωπο ως εκ τούτου και το προφίλ των εγκληματιών γίνεται πιο σκληρό», δηλώνει η Αγγελική Καρδάρα, τακτική επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται παράνομες δραστηριότητες όπως διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία και προστασία που εντάσσονται στη δράση ομάδων κακοποιών. Ολιγομελής ομάδα αξιωματικών της αστυνομίας αναλαμβάνει τη υλοποίηση του σχεδιασμού και του συντονισμού.

«Το πιο επικίνδυνο είναι το οργανωμένο έγκλημα. Δεν πρόκειται για πέντε συμμορίες μπράβων που αλληλοσκοτώνονται κατά διαστήματα. Σιγά, σιγά αυτή η κατηγορία εγκλήματος παίρνει χαρακτηριστικά οργάνωσης με ιεραρχία, σχεδιασμό και χρήμα και σε ορισμένους τομείς διεθνοποιείται γεγονός που αυξάνει επιθετικά τους κινδύνους», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Έχετε αφήσει το οργανωμένο έγκλημα δρα ανενόχλητο και μέσα και έξω από τις φυλακές. Δεν θα μιλήσω για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ και για κάθε δολοφονία που διασύρει τη χώρα διεθνώς», σχολίασε από πλευράς του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη παρέδωσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπόμνημα στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία και ονόματα εκατοντάδων ατόμων τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙταλία: Αυτοκτόνησε νεαρό θύμα ρατσισμού

Σέρρες: Βρήκε φίδι στον καναπέ του σπιτιού της (εικόνες)