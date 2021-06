Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Δέλλας: Όμιλος “φωτιά” με Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία (βίντεο)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, μίλησε για το EURO 2020 και τις εκπλήξεις του και τον Παναιτωλικό.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Τραϊανός Δέλλας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020»

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για το EURO 2020

"Θα είναι ένα διαφορετικό EURO. Ο κόσμος θα είναι πιο μαζεμένος. Θα είναι μία παράξενη κατάσταση μέχρι να ξαναβρούμε να πατήματά μας. Θα είναι ένα σοκ και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές, που μετά από σχεδόν δύο χρόνια θα παίξουν πάλι με κόσμο. Θεωρώ ότι τα φαβορί έχουν τον πρώτο λόγο. Η Ιταλία έχει πολύ καλά στοιχεία. Ο όμιλος φωτιά είναι εκείνος με Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία. Μακάρι να περάσουν και οι τρεις. Η Ιταλία είναι μία ομάδα που δημιουργεί προσδοκίες όπως και η Αγγλία. Η Ισπανία και η Γερμανία παραδοσιακά είναι ομάδες που τα πάνε καλά. Τα φιλικά της προηγούμενης εβδομάδας, δεν σημαίνουν κάτι για την πορεία των ομάδων στο EURO".

Για τις εκπλήξεις του EURO 2020

"Φέτος δεν βλέπω καμία ομάδα που να μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μακάρι όμως να γίνει, γιατί αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Μακάρι μία μικρή ομάδα να περάσει στα προημιτελικά και στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες. Η Τουρκία μπορεί να εκμεταλλευτεί το άγχος της γηπεδούχου Ιταλίας, και να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα".

Για τον Παναιτωλικό

"Ήταν μία πολύ σημαντική εμπειρία για την καριέρα μου. Αυτό που έζησα ήταν πολύ έντονο. Ένιωσα ότι δεν αξίζαμε αυτό που ζήσαμε αυτήν τη χρονιά. Ήταν μία εμπειρία που τελικά βγήκε σε καλό και με βοήθησε πολύ στην καριέρα μου".

Για τους «Legends» του EURO 2004

"Με τους συμπαίκτες μου του 2004 κάνουμε πολλές δράσεις, με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχουμε. Θέλουμε να έρθουμε κοντά στα παιδιά. Να τα γνωρίσουμε και να τους γνωρίσουμε. Προσπαθούμε να προσφέρουμε την αγάπη που πήραμε τόσα χρόνια πίσω στην κοινωνία".

Η εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη, μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

