Αθλητικά

Formula 1: Ο Λεκλέρ στην pole position

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερη φορά πανηγυρίζει ο Μονεγάσκος τον ταχύτερο χρόνο, ξεπερνώντας και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λούις Χάμιλτον.

Την δεύτερη διαδοχική φετινή "pole position" του πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρκ στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα που θα διεξαχθεί αύριο στο Μπακού. Μετά το Μονακό, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari σημείωσε σήμερα τον ταχύτερο χρόνο και στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για τον αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν και έφτασε συνολικά τις εννέα "pole position" στην καριέρα του, ενώ θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, ενώ από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και ο Πιέρ Γκασλί με AlphaTauri.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά διακόπηκαν τέσσερις φορές, λόγω ατυχημάτων. Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας ο Λανς Στρολ (Aston Martin) και ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Alfa Romeo) προσέκρουσαν στον τοίχο στη στροφή 15, ενώ στο Q2 ο Ντάνιελ Ρικιάρντο... σταμάτησε στον τοίχο της στροφής 3. Τέλος, το Q2 ολοκληρώθηκε με κόκκινες σημαίες, ένα δευτερόλεπτο πριν από την ολοκλήρωσή του, καθώς οι Γιούκι Τσουνόντα (AlphaTauri) και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ferrari), οι οποίοι έκαναν την τελευταία πολύ γρήγορη προσπάθειά τους, προσέκρουσαν στον τοίχο στη στροφή 3.

Η πρώτη δεκάδα στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν:

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:41.218

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:41.450

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:41.563

4. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:41.565

5. Καρλο Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:41.576

6. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:41.747

7. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:41.917

8. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:42.211

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 1:42.327

10. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:42.659

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Τουρίστας έπεσε σε φαράγγι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Θεσσαλονίκη: Μοιραίο μπάνιο για γυναίκα σε παραλία