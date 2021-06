Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα – Μαντάς: Οικογενειακή τραγωδία λόγω δικαστικής διαμάχης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος του 75χρονου που δηλώνει μετανιωμένος για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, μίλησε στο δελτίο του ΑΝΤ1.

«Τραγικό γεγονός» και «πράξη που κανείς δεν επικροτεί», χαρακτήρισε τη δολοφονία της γυναίκας στην Αγία Βαρβάρα ο συνήγορος του 75χρονου δράστη, Θοδωρής Μαντάς, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι, ο εντολέας του «εμφανίστηκε μετανιωμένος και επέστρεψε το όπλο του εγκλήματος».

Τονίζοντας ότι, «ο χρόνος δε γυρνά πίσω», ο Θ.Μαντάς είπε πως ο εντολέας του θα εμφανιστεί στον ανακριτή «δηλώνοντας τη μεταμέλειά του» και χαρακτήρισε το έγκλημα «οικογενειακή τραγωδία που οφείλεται σε δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε χρόνια πριν».

Ο δικηγόρος κατέληξε λέγοντας πως την ερχόμενη εβδομάδα το ζευγάρι επρόκειτο να έβγαζε το διαζύγιό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Λεκλέρ στην pole position

Κρήτη: Τουρίστας έπεσε σε φαράγγι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ