Το Λαύριο νίκησε τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε στους τελικούς

Το Λαύριο επικράτησε στην παράταση και έφερε στα ίσια τη σειρά των τελικών της Basket League

Η παραμυθένια πορεία του Λαυρίου στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ δεν σταμάτησε ούτε με τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ούτε με την πρόκριση στους τελικούς των πλέι-οφ. Η ομάδα του Χρήστου Σερελή έγραψε σήμερα ακόμη μία σελίδα στη μαγική ιστορία της, νικώντας τον Παναθηναϊκό 94-89 στην παράταση (κανονικός αγώνας 81-81) και ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1. Ο Κάρτερ πέτυχε 20 πόντους και έστειλε το ματς στην παράταση με τρίποντο, ο Μουράτος πρόσθεσε 19π. και οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από το -10 της τρίτης περιόδου και εξουδετέρωσαν την υπεροπλία των «πρασίνων» στη ρακέτα.

Ο τρίτος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα (7/6, 20:00) στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον είναι σίγουρο ότι η σειρά θα επιστρέψει στο Λαύριο για τέταρτο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 41-40, 56-63, 81-81 (κ.α.), 94-89 (παρ.)

