“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Σπαρβ: Σημαντική για τη Φιλανδία η πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020» για την συμμετοχή του στην εθνική Φιλανδίας.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΛ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας, Τιμ Σπάρβ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020» για την συμμετοχή του στο EURO 2020 με την Φινλανδία.

Αναλυτικά είπε στον Νίκος Τζουάννη

Για το EURO 2020

"Περιμέναμε αυτή τη στιγμή για πραγματικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε πλησιάσει κάποιες φορές, όμως ποτέ δεν φτάσαμε τόσο μακριά και είμαστε περήφανοι για το επίτευγμά μας και βλέπουμε ότι έχει μεγάλη σημασία για πολύ κόσμο στη χώρα μας. Είναι σημαντική για τη Φιλανδία η πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Δεν μου έχουν μείνει πολλά χρόνια ποδοσφαίρου και αυτό είναι το highlight της καριέρας μου. Είναι κάτι που θα μπορώ να θυμάμαι όταν φτάσω στα 80 χρόνια και θα είμαι περήφανος γι’ αυτό!"

Για το εάν "είναι η Φινλανδία αουτσάιντερ

Δεν με νοιάζει να είμαι αουτσάιντερ, είναι μία όμορφη θέση για να βρίσκεσαι! Έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε κάνει μία καλή διαδρομή τα προηγούμενα χρόνια, δεν φοβόμαστε κανέναν, είμαστε πνευματικά ένα δυνατό σύνολο, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές χώρες. Έχουμε μπροστά μας το Βέλγιο, τη Δανία και τη Ρωσία και γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να έχουμε ελπίδες νίκης. Για να πετύχει οποιαδήποτε φινλανδική ομάδα, θα πρέπει να δουλέψει σκληρά, να είναι αποτελεσματική, αμυντική, να έχει αυτή την πίστη και την αυτοπεποίθηση στις δυνατότητες της. Δεν πηγαίνουμε εκεί απλά για να αμυνθούμε και να παίξουμε καταστροφικό ποδόσφαιρο. Πηγαίνουμε εκεί με την γνώση ότι ανήκουμε εκεί. Έχουμε το φιλόδοξο στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Κάποιος μπορεί να πει ότι είμαστε αφελείς γιατί είναι η πρώτη μας φορά, όμως πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας και γιατί να απολογηθούμε γι’ αυτό; Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως μπορούμε, να κάνουμε περήφανο τον κόσμο στην πατρίδα και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η Φινλανδία στο ποδόσφαιρο".

Η εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη, μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

