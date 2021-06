Κόσμος

Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζάεφ – Θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Ο Ζόραν Ζάεφ μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τι θα συζητήσουν.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ μεταβαίνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζάεφ θα έχει απόψε δείπνο εργασίας με πρόεδρο της Τουρκίας όπως, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνάντηση των δύο ανδρών θα εξεταστούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, το εμπόριο, η υγεία και άλλα.

