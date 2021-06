Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Καταγγελία για αστυνομική βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυση για τα βασανισμό τους στη ΓΑΔΑ κατέθεσαν νεαροί που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Νέα Σμύρνη.

Της Λίας Κοντοπούλου

Πρόκειται για τον είκοσι ενός ετών Άρη Παπαζαχαρουδάκη, ο οποίος έχει προχωρήσει σε δημόσια καταγγελία με δηλώσεις του σε εφημερίδες και διαδικτυακά μέσα και έναν ακόμα νεαρό με τα αρχικά Ο.Μ.

Και οι δύο προχώρησαν στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου, φυσικού και ηθικού αυτουργού για το βασανισμό που, όπως λένε, υπέστησαν στη ΓΑΔΑ από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, όταν συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης.

Οι συνήγοροι των δύο κάνουν λόγο για συστηματική και μεθοδευμένη σωματική κακοποίηση σε βάρος πολλών συλληφθέντων από τους αστυνομικούς, αλλά και για οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης των όσων υπέστησαν οι νεαροί.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι, ο Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε ότι, «αυτό έγινε στη Νέα Σμύρνη ήταν για να περάσουν το μήνυμα "οι αστυνομικοί δεν δέρνονται, οι αστυνομικοί δέρνουν"», ενώ η Άννυ Παπαρούσου είπε ότι «δεν μας απάντησαν ποιοι ήταν οι αστυνομικοί, υπήρξε απόλυτη σιγή, απόλυτη άρνηση».

Ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης ανάφερε για τον εντολέα του Ο.Μ. ότι, «απήχθη και βρέθηκε μόνο η μάσκα του».

«Ήταν έτοιμος να ομολογήσει ανθρωποκτονία, οτιδήποτε, απειλήθηκε με βιασμό, χτυπήθηκε βάναυσα, τον βρήκα γεμάτο σημάδια, στο χέρι του μπορούσα να "διαβάσω" τα παπούτσια των αστυνομικών», συνέχισε ο δικηγόρος και κατήγγειλε ότι:

«μας βασάνιζαν 8 ώρες. Σταμάτησαν όταν εγώ λιποθύμησα και ο Όμηρος ούρλιαζε για το σπασμένο χέρι του. Μου ζήτησαν να πηδήξω από το παράθυρο του 13ου ορόφου για να λυτρωθώ, χρησιμοποίησαν το κλάμα της μάνας μου για να με κάμψουν».

Καταλήγοντας: «ας έχω μια αυταπάτη ότι θα είμαι ο τελευταίος».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: απειλές σε υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Θεσσαλονίκη: Μοιραίο μπάνιο για γυναίκα σε παραλία