Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Η Λίνα Μενδώνη απένειμε βραβεία στους μαθητές για τον “Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Νίκου Γουλανδρή”, με θέμα τα “Ελληνικά Αγριολούλουδα”.

Στον κήπο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, γιορτάστηκε σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με την απονομή των βραβείων του «Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής Νίκη Γουλανδρή» με θέμα τα «Ελληνικά Αγριολούλουδα».

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, την απονομή των βραβείων έκανε στους μαθητές η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία στον χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, με μεγάλη χαρά, βραβεύουμε παιδιά, μικρούς μαθητές του δημοτικού απ' όλη την Ελλάδα που πήραν μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής, που διοργάνωσε το Μουσείο στη μνήμη της Νίκης Γουλανδρή, με θέμα τα ελληνικά αγριολούλουδα. Η πρωτοβουλία του Μουσείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι ευαισθητοποιεί τις πολύ μικρές ηλικίες στα θέματα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος. Οφείλουμε να στραφούμε στο παρελθόν και να συνειδητοποιήσουμε πώς έχουμε συμπεριφερθεί στη Φύση, να αναρωτηθούμε αν έχουμε σεβαστεί το Περιβάλλον. Είναι μια στροφή στο παρελθόν που μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλλίτερο μέλλον στα παιδιά αυτά. Ατιμάσαμε τη γη, όπως έλεγε ο Πικιώνης. Και αυτό οφείλουμε να το διορθώσουμε άμεσα, ώστε για να υπάρξει επόμενη μέρα. Το γεγονός ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1600 παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου από όλες τις περιοχές της χώρας μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δηλώνει την ευαισθησία των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους. Και αξίζουν συγχαρητήρια στους μικρούς μαθητές που μέσα από τα πινέλα και τις μπογιές τους μας έφεραν στο νου τη φράση του Ουγκώ... αγαπάτε τα λουλούδια, γιατί είναι το μυστικό ευαγγέλιο της φύσης».

Ο διαγωνισμός είχε ως σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τα αγριολούλουδα της χώρας μας, με ιδιαίτερους στόχους, να εντοπίσουν τα αγριολούλουδα της περιοχής που ζουν και να αποτυπώσουν την ομορφιά της ελληνικής φύσης, να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να εξοικειωθούν και να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στην χλωρίδα, ανάλογα με την εποχή του χρόνου και τέλος, να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα των ελληνικών αγριολούλουδων.

Στην εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της συνιδρύτριας του Μουσείου, Νίκη Γουλανδρή, βραβεύτηκαν συνολικά δώδεκα ταλαντούχοι μαθητές Δημοτικού - τέσσερα παιδιά από τρεις ηλικιακές κατηγορίες (Α'-Β', Γ'-Δ' και Ε'-ΣΤ' Δημοτικού), από σχολεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Λέσβου, της Σαντορίνης και της Λευκάδας. Οι νικητές έλαβαν δώρα από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Μουσείο έως την ενηλικίωσή τους.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός θεσμοθετείται πλέον από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και θα επαναλαμβάνεται κάθε σχολική χρονιά.

