Οικονομία

Ελάχιστος εταιρικός φόρος 15% - G7: Δέσμευση για επιβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της Συνόδου G7 στο Λονδίνο. Οι αντιδράσεις τους.

Η σημερινή συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της G7, των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, να δεσμευτούν στην επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% ανά χώρα θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες ανά τον κόσμο, δήλωσε ο βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ και πρόσθεσε ότι η αναγκαιότητα εθνικών φόρων ψηφιακών υπηρεσιών θα παραμεριστεί μόλις εφαρμοστεί η παγκόσμια αυτή λύση.

«Έπειτα από χρόνια συζητήσεων, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία για την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου συστήματος φορολόγησης ώστε αυτό να ταιριάζει στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή», είπε ο βρετανός υπουργός στους δημοσιογράφους.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο θα αποδώσει η νέα αυτή συμφωνία καθώς απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες στη Σύνοδο Κορυφής της G20, σημείωσε ο Σούνακ.

Ερωτηθείς αν μπορεί να εκτιμήσει πόσο θα αποδώσει αυτή η συμφωνία συγκεκριμένα για την Βρετανία, ο Σούνακ απάντησε: «Αυτό είναι το πρώτο βήμα, αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στην G7, πρέπει ακόμα να πάμε στην G20 και να συμφωνήσουμε με μια ευρύτερη ομάδα χωρών επομένως είναι δύσκολο να πω πού θα καταλήξει η τελική συμφωνία».

Από την πλευρά του ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ χαρακτήρισε «αφετηρία» τη συμφωνία και δεσμεύτηκε να την προωθήσει περαιτέρω.

«Πρόκειται για μια αφετηρία και μέσα στους επόμενους μήνες θα κάνουμε αγώνα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο ελάχιστος εταιρικός φόρος είναι όσο υψηλότερος γίνεται», είπε ο ίδιος σε βίντεό του που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Nous y sommes !

Apres 4 ans de combat, un accord historique a ete trouve avec les Etats membres du G7 sur la taxation minimale sur les entreprises et sur les geants du numerique.

La France peut etre fiere ! pic.twitter.com/eIMqjweyjl — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 5, 2021

«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία και ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς σημειώνοντας ότι τώρα οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν τους φόρους κερδοσκοπώντας στις χώρες με χαμηλή φορολόγηση.

«Η απόφαση για την διεθνή φορολογική δικαιοσύνη είναι ιστορική. Είναι μια πολύ καλή είδηση για την φορολογική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη και μια κακή είδηση για τους φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο», σχολίασε.

Το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση της συμφωνίας αυτής με μια ευρύτερη ομάδα εταίρων στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και την ομάδα της G20, είπε ο Σολτς.

Η όποια οριστική συμφωνία για την μεταρρύθμιση των διεθνών κανονισμών εταιρικής φορολόγησης θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων χωρών, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας.

"Είναι προς το συμφέρον όλων να αποκτήσουμε μια βιώσιμη, φιλόδοξη και δίκαιη συμφωνία της διεθνούς φορολογικής αρχιτεκτονικής", έγραψε στο Twitter ο Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το ότι μια συμφωνία κινδυνεύει να πλήξει τον ελκυστικό χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5% της χώρας.

"Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στον ΟΟΣΑ. Στο τραπέζι βρίσκονται 139 χώρες και η όποια συμφωνία θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των μικρών και των μεγάλων χωρών, των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων".

Η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Οικονομικών της G7 έλαβαν σήμερα μια "σημαντική, πρωτόγνωρη δέσμευση" προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% για να δοθεί ένα τέλος στην "εξίσωση προς τα κάτω" της φορολόγησης εταιρειών.

"Ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος θα βοηθήσει επίσης την παγκόσμια οικονομία να ευημερήσει, εξισώνοντας τους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας τις χώρες να συναγωνίζονται σε θετικές βάσεις", όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και οι υποδομές, ανέφερε η Γέλεν σε ανακοίνωσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ληστεία “καρμπόν” στον εκπαιδευτή του πιλότου

Βάρη – Σεπόλια: Οι δύο δολοφονίες που προβληματίζουν

“Άγριες Μέλισσες”: “τρίτο πρόσωπο” ανάμεσα σε Ελένη και Λάμπρο στον γ’ κύκλο