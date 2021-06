Κόσμος

Ιράκ: τουρκική αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί από την τουρκική επίθεση σε καταυλισμό για εκτοπισμένους Κούρδους.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, από τουρκικό αεροπορικό πλήγμα, σε έναν καταυλισμό για εκτοπισμένους στο βόρειο Ιράκ, όπως ανέφερε ο Ρασάντ Κελάλι, στέλεχος του κόμματος της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν.

Η επιχείρηση αυτή, στον καταυλισμό όπου φιλοξενούνται χιλιάδες Κούρδοι πρόσφυγες από την Τουρκία, σημειώθηκε τρεις ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε το Ιράκ ότι η Άγκυρα θα «καθαρίσει» αυτόν τον καταυλισμό. Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εκεί βρίσκουν καταφύγιο Κούρδοι μαχητές.

Ένας αξιωματούχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, επιβεβαίωσε ότι από την αεροπορική επίθεση σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν άνθρωποι, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Τον τελευταίο χρόνο οι τουρκικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους σε βάσεις του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, κυρίως σε μια λωρίδα εδάφους βάθους 30 χιλιομέτρων.

Την Πέμπτη ο Ερντογάν είπε ότι ο Μαχμούρ, ένας καταυλισμός σε απόσταση 180 χιλιομέτρων νοτίως των τουρκικών συνόρων, που στεγάζει χιλιάδες πρόσφυγες εδώ και μία δεκαετία, είναι «επωαστήρας» μαχητών και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο καταυλισμός αυτός ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν χιλιάδες Κούρδοι της Τουρκίας πέρασαν τα σύνορα, μια ενέργεια που η Άγκυρα υποστηρίζει ότι προκλήθηκε σκοπίμως από το PKK.

Ο καταυλισμός Μαχμούρ στοχοθετήθηκε από την Τουρκία και πριν από έναν χρόνο αλλά τότε δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Ένας υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι τώρα αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα.

Αργότερα σήμερα, κρατώντας κουρδικές σημαίες και φωνάζοντας το σύνθημα «οι φωνές μας είναι οι φωνές της ελευθερίας κατά της κατοχής», δεκάδες άνθρωποι έκαναν πορεία στην επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ, καταγγέλλοντας την τουρκική επέμβαση. «Σκοτώνουν αθώες γυναίκες και παιδιά. Η Τουρκία θέλει να καταλάβει το Κουρδιστάν αλλά εμείς, οι Κούρδοι εδώ μαζί με το PKK, θα πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής μας», είπε ένας διαδηλωτής, ο Ομίντ Σάλεχ.

Σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, επίσης σήμερα, πέντε μαχητές Πεσμεργκά (Κούρδοι του Ιράκ) σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε ενέδρα του PKK, ανέφερε το υπουργείο των Πεσμεργκά.

Η αυτοκινητοπομπή των Πεσμεργκά δέχτηκε επίθεση στο όρος Ματίν, κοντά στην πόλη Αμέντι, ενώ εκτελούσε έλεγχο ρουτίνας στην περιοχή. «Το υπουργείο των Πεσμεργκά ζητά την άμεση ανάληψη δράσης από την ιρακινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να μπει ένα τέλος στις συνεχιζόμενες τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Κουρδιστάν», ανέφερε η ανακοίνωση. Επίσης ζητά από το PKK «να μεταφέρει τον αγώνα του κάπου αλλού, μακριά από τα κουρδικά σπίτια και την περιοχή του Κουρδιστάν».

Το PKK δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Βενετία: το πρώτο κρουαζιερόπλοιο σήκωσε άγκυρα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Μοιραίο μπάνιο για γυναίκα σε παραλία