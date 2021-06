Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δώρο στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων

Οι ΗΠΑ θα δωρίσουν στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων για την Covid-19 στο πλαίσιο του σχεδίου της χώρας να διανείμει εμβόλια παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανίδα γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ, δίνοντας μια πολύ αναγκαία ώθηση στην μάχη της νήσου κατά της πανδημίας.

Η Ταϊβάν καταγράφει μια έξαρση εγχώριων κρουσμάτων, και όπως άλλες περιοχές στον κόσμο αντιμετωπίζει ελλείψεις εμβολίων. Μόλις περίπου το 3% των 23,5 εκατομμυρίων κατοίκων της νήσου έχουν εμβολιαστεί, με τους περισσότερους να έχουν λάβει μόνο την μια από τις δύο αναγκαίες δόσεις.

Μιλώντας από το αεροδρόμιο Σονγκσάν της Ταϊπέι, φτάνοντας για μια σύντομη επίσκεψη με τους συναδέλφους της γερουσιαστές Νταν Σάλιβαν και Κρίστοφερ Κουνς, η Ντάκγουορθ δήλωσε ότι η Ταϊβάν θα λάβει 750.000 δόσεις εμβολίων στο πλαίσιο του πρώτου μεριδίου των αμερικανικών δωρεών.

«Ήταν κρίσιμο για τις ΗΠΑ η Ταϊβάν να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα που θα λάβει εμβόλια επειδή αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη σας και εκτιμούμε αυτήν τη συνεργασία», είπε σε συνέντευξη Τύπου. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα ποια εμβόλια θα λάβει η Ταϊβάν ή το πότε θα παραδοθούν.

Οι γερουσιαστές θα συναντηθούν με την πρόεδρο Τσάι Ινγκ- ουέν για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων.

Η Ταϊβάν κατηγορεί την Κίνα ότι εμποδίζει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει εμβόλια, κατηγορία που αρνείται το Πεκίνο.

Η Ιαπωνία παρέδωσε την Παρασκευή σε δωρεά στην Ταϊβάν 1,24 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca για την Covid-19, υπερδιπλασιάζοντας την ποσότητα των εμβολίων που είχε λάβει η νήσος στη διάθεσή της μέχρι τότε.

