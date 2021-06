Life

“Η Φάρμα”: Ο Θανάσης Πάτρας αποχώρησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θανάσης Πάτρας και Βασίλης Θεοδωρόπουλος αγωνίστηκαν για την παραμονή τους στη “Φάρμα”. Η φάρσα του Τανιμανίδη στους παίκτες.

Το βράδυ του Σαββάτου οι τηλεθεατές παρακολούθησαν ακόμη ένα επεισόδιο της “Φάρμας”, το ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και μια νέα δοκιμασία αποχώρησης. Συγκεκριμένα, οι Θανάσης Πάτρας και Βασίλης Θεοδωρόπουλος αγωνίστηκαν για την παραμονή τους στη “Φάρμα”.



Οι δύο παίκτες έπρεπε να περάσουν από πέντε αγωνίσματα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο ριάλιτι περιπέτειας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο ο Θανάσης Πάτρας όσο και ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.



Τελικά, αυτός που τα πήγε καλύτερα συγκεντρώνοντας τους περισσότερος πόντους και κατάφερε να παραμείνει ήταν ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος.



Από την άλλη πλευρά, ο Θανάσης Πάτρας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και είδε την πόρτα της εξόδου από τη “Φάρμα”, ενώ το βράδυ της Παρασκευής είχε αποχωρήσει η Μαρία Μιχαλοπούλου.





Η φάρσα του Σάκη Τανιμανίδη



Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Σάκης Τανιμανίδης θέλησε να κάνει μια φάρσα στους παίκτες. Λίγο πριν κοιμηθούν όλοι ο παρουσιαστής “εισέβαλε” μέσα στην “Φάρμα” φορώντας από πάνω ένα αδιάβροχο μπουφάν και έχοντας κουκούλα στο κεφάλι.



Αφού έσπασε ένα πράγμα, στη συνέχεια έκανε βόλτες γύρω από το σπίτι. Μόλις τον είδαν οι παίκτες κατατρόμαξαν και έτρεξαν να δουν ποιος είναι και τι συμβαίνει.



Η μόνη που αναγνώρισε τον Σάκη Τανιμανίδη ήταν η Κυριακή Κατσογρεσάκη. Τελικά, μετά την μεγάλη τρομάρα που πήραν στη συνέχεια όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δώρο στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων

Κίνα: Νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή