Κόσμος

Κίνα: Νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ένα πεζόδρομο και σε ένα εμπορικό δρόμο. Διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άντρας οπλισμένος με ένα μαχαίρι σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε 15 ακόμη σε μια πόλη στην ανατολική Κίνα, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συμβάν συνέβη το Σάββατο το απόγευμα στους δρόμους της Ανγκίνγκ, μιας πόλης 1.200 χλμ νότια του Πεκίνου στην επαρχία Ανχούι, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας της πόλης ανακοίνωσε πως διεξάγεται έρευνα για τον προσδιορισμό των συνθηκών της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε σε ένα πεζόδρομο και σε ένα εμπορικό δρόμο.

Οι επιθέσεις με μαχαίρια δεν είναι ασυνήθιστες στην Κίνα, όπου δεν επιτρέπεται η οπλοφορία για τους απλούς πολίτες.

Τον Απρίλιο, ένας άντρας σκότωσε με μαχαίρι δύο παιδιά και τραυμάτισε 16 ακόμη σε έναν παιδικό σταθμό στη νότια Κίνα.

Το 2018, ένας άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα παιδιά στην βόρεια Κίνα καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δώρο στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή

“Η Φάρμα”: Ο Θανάσης Πάτρας αποχώρησε (βίντεο)