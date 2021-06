Life

Σάκης Ρουβάς - “Ενώπιος Ενωπίω”: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η συγκίνηση για τη μητέρα του (βίντεο)

Τι λέει για το ξεκίνημά του στις πίστες της Κέρκυρας; Ποιος τραγουδιστής τον έφερε στην Αθήνα; Ο έρωτας με την Κάτια Ζυγούλη, ο αργοπορημένος γάμος, αλλά και το χειρουργείο, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε ξαφνικό τέλος την καριέρα του.

Ο Σάκης Ρουβάς το βράδυ του Σαββάτου ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο "Ενώπιος Ενωπίω".

Ο super star της ελληνικής μουσικής σκηνής μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. "Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Οι δυσκολίες αυτές είναι που μας θωρακίζουν. Μας μαθαίνουν πολλά πράγματα. Ήταν δύσκολα για όλους και για τους γονείς και για τα αδέλφια μου" ανέφερε ο Σάκης Ρουβάς.

Για πρώτη φορά η μητέρα του Σάκη, Μαρία Παναρέτου, μιλάει δημόσια στην τηλεόραση για τον γιο της. "Είμαι περήφανη γιατί πιστεύω ότι ο Σάκης εξελίχθηκε σε έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο" ανέφερε η κ. Παναρέτου.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Κάτια Ζυγούλη και ο αργοπορημένος γάμος

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία του με την Κάτια Ζυγούλη αλλά και στην επίμονη άρνηση της στις προτάσεις γάμου.

"Υπήρξε κεραυνοβόλος έρωτας με την Κάτια. Την πρώτη φορά που είδα την Κάτια, όταν συναντήθηκαν τα βλέμματά μας έγινε κάτι μαγικό. Ήταν σαν να διάβασα όλο το DNA της, όλο τον ψυχισμό της. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Στην αρχή της σχέσης μας, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα" περιέγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

"Γιατί είπε τόσες φορές όχι; Πρέπει να ρωτήσεις την ίδια. Της το έλεγα κάθε χρόνο. Ήθελε να το ακούει... Το "ναι" προέκυψε όταν πάτησε πόδι ο κουμπάρος μας, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. Μας είπε: «Δεν είναι πράγματα αυτά. Τελειώνουμε εδώ πέρα. Θα το πάρεις το κορίτσι δεν σηκώνω κουβέντα»" αποκάλυψε ο Σάκης Ρουβάς

Θα πήγαινε ξανά στην Eurovision;

"H Eurovision για εμένα ήταν μία συγκλονιστική εμπειρία" τόνισε ο Σάκης Ρουβάς. Απαντώντας σε ερώτηση αν θα πήγαινε για τρίτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision, ο Σάκης Ρουβάς είπε "Εε όχι πάλι". "Νομίζω ότι πρέπει να νέα παιδιά να ζουν την εμπειρία της Eurovision. Από την πρώτη μου φορά, έλεγα στους συναδέλφου μου «πρέπει παιδιά να το δοκιμάσετε. Πρέπει όλοι να το κάνετε αυτό. Είναι συγκλονιστικό» ανέφερε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Το χειρουργείο που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε ξαφνικό τέλος την καριέρα του

Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ότι πριν από τρία χρόνια αναγκάστηκε να κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, ένα χειρουργείο που όπως περιγράφει άλλαξε τα πάντα.

"Πριν από τρία περίπου χρόνια, πέρασα μία δύσκολη περίοδο στα επαγγελματικά μου. Είχα ένα πρόβλημα με τη φωνή μου. Πήρα τότε κάποιες αποφάσεις, πήγα και έκανα μία εγχείρηση στις φωνητικές χορδές. Τότε πραγματικά αισθάνθηκα ότι έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου" αποκάλυψε ο Σάκης Ρουβάς.

