Παράξενα

Λαμία: Μεθυσμένος οδηγούσε με… τη ζάντα κι “έσπερνε” φωτιές! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι έτρεχαν με τα λάστιχα και τους κουβάδες να σβήσουν τις φωτιές

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι στη βόρεια πλευρά της Λαμίας βλέποντας ένα μπλε βαν, με οδηγό έναν Ρομά, να κινείται χωρίς ελαστικό στο δεξί μπροστινό τροχό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σπινθήρες που πετούσε από την τριβή στην άσφαλτο έσπερναν εστίες φωτιάς σε οικόπεδα με ξερόχορτα στην οδό Αγίας Παρασκευής.

Οι κάτοικοι έτρεχαν με τα λάστιχα και τους κουβάδες να σβήσουν τις φωτιές πριν πάρουν μεγαλύτερες διαστασεις, ενώ στην περιοχή έσπευσε και η πυροσβεστική.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ακινητοποίησαν τον οδηγό, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamiareport φέρεται να ήταν μεθυσμένος, και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Πηγή: Lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δώρο στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή

“Η Φάρμα”: Ο Θανάσης Πάτρας αποχώρησε (βίντεο)