Αθλητικά

Κώστας Μανωλάς: Βοήθησε να χειρουργηθούν δύο παίκτες του Πανναξιακού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κώστας Μανωλάς προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, μεσολαβώντας στο να χειρουργηθούν δύο ποδοσφαιριστές. Η ανακοίνωση του Πανναξιακού.

Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Κώστας Μανωλάς, ο οποίος δεν ξεχνάει την αγαπημένη του Νάξο.

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Νάπολι βοήθησε δύο ποδοσφαιριστές του Πανναξιακού που ξεκίνησε την καριέρα του να υποβληθούν σε επέμβαση από τον Χρήστο Θέο.

Η ανακοίνωση του Πανναξιακού:

«Μέσα από τις δυσκολίες βγαίνουμε δυνατότεροι…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι χειρουργικές επεμβάσεις των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, Κώστα Γκούφα και Μανόλη Ανεβλαβή.

Την αποκατάσταση των αθλητών μας ανάλαβε ο κ. Χρήστος Θέος, κορυφαίος χειρουργός – ορθοπεδικός, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά!

Ευχαριστούμε θερμά τον συντοπίτη μας διεθνή ποδοσφαιριστή, Κώστα Μανωλά, που μεσολάβησε για να χειρουργηθούν άμεσα και έκανε την επαφή με τον κ. Θέο.

Κώστα και Μανόλη, όλη η Πανναξιακή οικογένεια σας εύχεται ταχεία ανάρρωση και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψετε σύντομα στα γήπεδα ακόμη πιο δυνατοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκης Ρουβάς - “Ενώπιος Ενωπίω”: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η συγκίνηση για τη μητέρα του (βίντεο)

Διεθνές Φεστιβάλ “Άγγελος Σικελιανός”: Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

“Still Standing”: τελευταία επεισόδια πριν την... τελική πτώση! (εικόνες)