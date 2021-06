Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός - Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Η επιτροπή των ειδικών να εμπλουτιστεί και με επικοινωνιολόγους

Για την σημαντικότητα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού μίλησαν στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ΝίκοςΤζανάκης και Αλκιβιάδης Βατόπουλος.





Για την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά των πολιτών που εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ο Καθηγητής Μικροβιολογίας στο Παν. Δυτικής Αττικής Αλκιβιάδης Βατόπουλος και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Παν. Κρήτης και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ Νίκος Τζανάκης.

Ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι σε πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων αντενδείκνυται ο εμβολιασμός και υπογράμμισε ότι πρέπει να πειστούν οι δύσπιστοι να εμβολιαστούν.

«Η επιτροπή των ειδικών θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με επικοινωνιολόγους, να μην περιλαμβάνει μόνο υγειονομικούς», τόνισε ο κ. Τζανάκης με στόχο να υπάρξει στοχευμένη προσέγγιση στους δύσπιστους.

Παράλληλα, ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι είναι απαραίτητο στην «μάχη» των εμβολιασμών να μπουν και ιδιώτες γιατροί. «Είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι αυτοί θα εμπιστευτούν περισσότερο τον δικό τους γιατρό αν τους καλέσει ο ίδιος να εμβολιαστούν», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι «η στρατηγική του εμβολιασμού εξαρτάται από την σφοδρότητα του κύματος κορονοϊού».





Από την πλευρά του, ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος υπογράμμισε ότι όσο πιο γρήγορα εμβολιαστεί ο πληθυσμός τόσο καλύτερα και πρόσθεσε ότι «κάθε μέρα εμβολιάζονται 100.000 άνθρωποι. Μέσα σε αυτούς είναι λογικό κάποιος να πάθει κάτι». Παράλληλα, σημείωσε ότι «γίνεται μια υπερδημοσίευση αυτών των περιστατικών», υπογραμμίζοντας ότι «κακώς συνδέονται με το εμβόλιο περιστατικά που δεν έχουν σχέση».

Αναφερόμενος στις μεταλλάξεις ο κ. Βατόπουλος τόνισε ότι αυτοί οι ιοί μεταλλάσσονται πολύ εύκολα και πρόσθεσε ότι «περνώντας ο χρόνος βλέπουμε ο ιός να μεταδίδεται πιο εύκολα. Για αυτό θέλουμε να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη», υπογράμμισε.

