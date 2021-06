Αθλητικά

Νετς - Μπακς: Σκληρό μάθημα για το Μιλγουόκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μπρούκλιν επικράτησε των Μπακς κι έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Εντυπωσιακός για ακόμα ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το Μπρούκλιν επικράτησε με 115-107 των Μπακς κι έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Οι Νετς αν και είδαν να τραυματίζεται ο Χάρντεν στην πρώτη φάση του αγώνα δεν πτοήθηκαν και πήραν μια άνετη νίκη. Εντυπωσιακός για ακόμα ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας σταρ με 34 πόντους (0/3 βολές, 14/19 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 τάπες και 5 λάθη σε 35 λεπτά προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό το Μιλγουόκι, αλλά δεν είχε άξιους συμπαραστάτες.

Οι παίκτες των Μπακς ήταν πολύ άστοχοι και σημείωσαν 6/30 τρίποντα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε 4 λεπτά σημείωσε έναν πόντο.!

Από την άλλη μεριά η τριπλέτα Ιρβινγκ, Ντουράντ και Τζέιμς σχεδόν τους μισούς πόντους του Μπρούκλιν. Ο Κάιρι Ίρβινγκ τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, πολύ καλός και ο Κέβιν Ντουράντ με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς που πρόσφερε από τον πάγκο με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δωδεκάλεπτα: 30-32, 63-61, 98-84, 115-107

Ειδήσεις σήμερα:

Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”: Συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Σάκης Ρουβάς - “Ενώπιος Ενωπίω”: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η συγκίνηση για τη μητέρα του (βίντεο)

Διεθνές Φεστιβάλ “Άγγελος Σικελιανός”: Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς