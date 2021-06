Κοινωνία

Χανιά: Φωτιά σε σπίτι, κινδύνεψε οικογένεια (εικόνες)

Σπίτι "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Μεγάλες υλικές ζημιές.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στους Αρμένους Αποκορώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφεραν να γλιτώσουν την οικογένεια που απειλήθηκε από τις φλόγες.

Το αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές στο σπίτι.

Για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: flashnews.gr

