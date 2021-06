Πολιτική

Επικουρικές συντάξεις – Τσακλόγλου: Καμιά μείωση για τους υφιστάμενους συνταξιούχους

Τι ισχύει για την επικουρική σύνταξη και τις εισφορές αλλά και για όσους έχουν εισφορές κάτω από 15 χρόνια.

«Καμία μείωση δεν θα υπάρξει στο επικουρικό για τους υφιστάμενους συνταξιούχους», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Σημείωσε ακόμα ότι «κανείς δεν θα πάρει επικουρική σύνταξη μικρότερη από τις εισφορές του». Ανέφερε ακόμα ότι «τα κεφάλαια των εισφορών θα επενδύονται από το Δημόσιο».

Απαντώντας για το ενδεχόμενο ρίσκο από την επένδυση των εισφορών ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι «το καύσιμο της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις. Δεν υπάρχει καμία επένδυση χωρίς ρίσκο, αλλά δεν υπάρχει και καμία πρόοδος χωρίς ρίσκο».

Όπως είπε μαζί με το νομοσχέδιο θα κατατεθούν και τρεις διαφορετικές μελέτες που θα απαντούν σε όλα τα ερωτήματα.

Παράλληλα, ο Τσακλόγλου διευκρίνισε ότι αν κάποιος έχει εισφορές λιγότερο απο 15 χρόνια, τότε θα πάρει πίσω το βασικό κεφάλαιο των εισφορών του.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο ο κ. Τσακλόγλου είπε ότι με τις νέες ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο είναι «αδιανόητο να λέγεται ότι γυρνάμε στον μεσαίωνα», ενώ σημείωσε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

