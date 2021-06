Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Εγκατέλειψαν το παιδί τους για να γλιτώσουν τη σύλληψη (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για την πάταξη του παρεμπορίου.





Ένας άντρας και μια γυναίκα από την Αφρική, που πουλούσαν προϊόντα παρεμπορίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εγκατέλειψαν το παιδί τους και τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για την πάταξη του παρεμπορίου περιμετρικά του μνημείου του Λευκού Πύργου.

Μόλις εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι μικροπωλητές μάζεψαν τα απομιμητικά προϊόντα στα σεντόνια τους και άρχισαν να τρέχουν. Ένα ζευγάρι Αφρικανών άφησε το μωρό του στο καρότσι και το έβαλε στα πόδια!

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όταν αντίκρισαν το εγκαταλελειμμένο βρέφος δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έσπευσαν να εντοπίσουν τη μητέρα του βρέφους. Εκείνη, αφού παράτησε τον μπόγο της σε ασφαλές σημείο, επέστρεψε για να παραλάβει το παιδί της. Της έγιναν αυστηρές συστάσεις και στη συνέχεια της επετράπη να αποχωρήσει μαζί με το παιδί της.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από υπόδειξη του επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Δαγκλή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα προσπαθεί με στοχευμένες δράσεις να επαναφέρει την ευταξία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Πηγή: thestival.gr

