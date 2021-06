Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: Προνόμια στους εμβολιασμένους

Ποιες είναι οι σκέψεις της κυβέρνησης για τα προνόμια σε εμβολιασμένους. Στα μέσα Ιουνίου οι αποφάσεις για να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός.

«Χρειάζονται προνόμια σε όσους εμβολιάζονται προκειμένου να είναι ένας σαφές κίνητρο και να καμφθούν οι αντιστάσεις σε όσους έχουν δεύτερες σκέψεις ή έλκονται από θεωρίες συνωμοσίας» τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργος Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Όπως ανέφερε εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια πλέον πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εμβολιασμένους όπως μεγαλύτερης κίνησης ελευθερίας εντός και εκτός επικράτειας, δυνατότητα να επισκέπτονται χώρους που είναι κλειστοί τώρα και θα ανοίξουν και παρόμοιες ελευθερίες.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι που συζητείται εδώ και ένα μήνα και εκτίμησε πως στα μέσα Ιουνίου είναι το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις για να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός.





Σχετικά με τα εμβολιαστικά κέντρα ανέφερε πως αρχικά είχε ειπωθεί για 1018 όταν γινόταν ο πρώτος σχεδιασμός, ενώ πλέον έχουν φτάσει 50% πάνω από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα σημείωσε πως είναι καλύτερο να κάνεις το πιο γρήγορο εμβόλιο παρά να περιμένεις την πιο εξεζητημένη επιλογή.

