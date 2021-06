Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Πληρώνονται οι αναστολές Μαϊου

Οι πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, θα γίνουν από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου.

Την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Μάιο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 7-11 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνολικά θα καταβληθούν περί τα 143 εκατ. ευρώ σε 280.000 περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Δευτέρα, 7 Ιουνίου, θα καταβληθούν:

80,9 εκατ. ευρώ σε 202.741 δικαιούχους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Μάιο, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

166.950 ευρώ για 310 δικαιούχους που αφορούν σε καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 7-11 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

16,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

9.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 18 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 7-11 Ιουνίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

