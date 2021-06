Πολιτική

Ημέρα Ρωσικής Γλώσσας - Δένδιας: ιστορικοί οι δεσμοί Ελλάδας - Ρωσίας

Μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών για την Ημέρα Ρωσικής Γλώσσας.

Μήνυμα για την ημέρα ρωσικής γλώσσας ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας.

«Ημέρα Ρωσικής Γλώσσας: Ελλάδα και Ρωσία συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς, αλλά και με τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο που επινόησαν το κυριλλικό αλφάβητο, όπως υπενθύμισε ο ομόλογός μου Σεργκέι Λαβρόφ στην πρόσφατη συνάντησή μας στο Σότσι».

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 6, 2021

