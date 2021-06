Κοινωνία

Μύκονος: “Κινηματογραφική” εξάρθρωση κυκλώματος κοκαΐνης (εικόνες)

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, ο αρχηγός με το βεβαρημένο παρελθόν. Η επιχείρηση της αστυνομίας σε Αττική και Μύκονο.

Συνελήφθησαν, την 4-6-2021 στο πλαίσιο ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική και Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με στελέχη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και χειριστή αστυνομικού σκύλου Κ9, τέσσερις αλλοδαποί –δύο 30χρονοι και δύο 43χρονοι- ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα των διακεκριμένων περιπτώσεων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση, κατοχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και παράβαση της νομοθεσίας περί ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, εκρηκτικές ύλες κ.α. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω για την ίδια υπόθεση τυγχάνουν τρεις έτεροι αλλοδαποί που αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση αλλοδαπών στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης) στο Νομό Αττικής, αποκαλύφθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία η δραστηριοποίηση εγκληματικής οργάνωσης δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση που τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2020 προέβαινε στη κατ’ εξακολούθηση διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε Αττική και Μύκονο.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της μεριμνούσαν για την αγορά, μεταφορά και εισαγωγή ποσοτήτων κοκαΐνης από ευρωπαϊκή χώρα, τις οποίες αποθήκευαν σε χώρους (καβάτζες) που διατηρούσαν τα μέλη της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας.

Σε μια διακριβωμένη περίπτωση στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, τα μέλη της οργάνωσης οργάνωσαν και υλοποίησαν την αγορά και μεταφορά -3- κιλών κοκαΐνης αντί του ποσού των -28.000- ευρώ μέσω δημόσιας χρήσης οχήματος.

Παράρτημα της οργάνωσης είχε εγκατασταθεί και στη νήσο Μύκονο, όπου μεταφέρονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών προς περαιτέρω διακίνηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βασικό μέλος της οργάνωσης που συνελήφθη στην Αθήνα αρνήθηκε τον έλεγχο, τράπηκε σε φυγή και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά την ακινητοποίηση του επέδειξε υφαρπαχθέν δελτίο ταυτότητας.

Ο ανωτέρω κυκλοφορούσε με πλαστή ταυτότητα για προφανή σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας του μετά την αποφυλάκιση του το 2018 λόγω του βεβαρημένου ποινικού παρελθόντος. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόδραση κρατουμένου, διακεκριμένες περιπτώσεις κατοχή και χρήσης πυροβόλων όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κ.α.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρους στην Αττική και Μύκονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-76- γραμμ. κοκαΐνης,

-259- γραμμ. άγνωστης ουσίας,

-50- γραμμ. κάνναβης,

μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

ηλεκτρονικές ζυγαριές,

τρίφτη κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών,

πιστόλι με -15- φυσίγγια,

πιστόλι αεροσφαίρισης,

-29- αβολίδοτα φυσίγγια,

τα χρηματικά ποσά των -6.865- ευρώ, -21- δολαρίων,

οχτώ χαρτονομίσματα των -20- λιρών Αγγλίας καταφανώς πλαστά,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών,

-2- κομμένα μέρη από σκελετό κλεμμένης μοτοσυκλέτας,

πλαστό δελτίο ταυτότητας και

υφαρπαχθέντα δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης τρίτου προσώπου





Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

