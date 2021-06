Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δραπέτης μετά από ένα χρόνο

Πίσω στο κατάστημα κράτησης οδηγήθηκε 64χρονος, που για σχεδόν έναν χρόνο, κυκλοφορούσε ως...δραπέτης

Στη σύλληψη 64χρονου ημεδαπού, ο οποίος για σχεδόν έναν χρόνο κυκλοφορούσε ελεύθερος ύστερα από τακτική άδεια εξόδου που είχε πάρει από κατάστημα κράτησης, στο οποίο και δεν επέστρεψε ως όφειλε, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Καλαμαριάς.

Ο 64χρονος ημεδαπός συνελήφθη χθες το μεσημέρι και όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, τον «βαραίνει» ποινή φυλάκισης δέκα ετών και 29 μηνών για απάτη, υπεξαίρεση, υπεξαγωγή έγγραφου, απάτη κατ’ εξακολούθηση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατά συρροή.

