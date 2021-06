Κοινωνία

Κέρκυρα: Πυροβολισμοί στη Δασιά

Πυροβόλησαν και σκότωσαν ζευγάρι Γάλλων τουριστών. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό.





Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κέρκυρας μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνέβη το πρωί της Κυριακής μετά τις 11.30 όταν άγνωστος μέχρι στιγμής πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρας και μια γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και αυτή την στιγμή στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος προς το παρόν δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα σε έναν παράδρομο της περιοχής και, μόλις είδε το ζευγάρι, άρχισε να πυροβολεί εν ψυχρώ, σκοτώνοντάς τους, άγνωστο για ποιο λόγο!

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός είναι και ένας Έλληνας.

Φωτογραφία: kerkyrasimera.gr

