Μακελειό στην Κίνα: Συνελήφθη 25χρονος ύποπτος

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι που κόστισε χθες τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 14 άλλων στην πόλη Ανκίνγκ της ανατολικής Κίνας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο ύποπτος για την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε έναν εμπορικό πεζόδρομο, είναι ένας άνεργος 25χρονος, ο οποίος "ξέσπασε έτσι την οργή του για κάποια οικογενειακά του προβλήματα και εξέφρασε την απαισιοδοξία του", ανέφερε σε ανακοίνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ανκίνγκ.

Από τους 14 τραυματίες ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων είναι σταθερή, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις με μαχαίρια δεν είναι ασυνήθιστες στην Κίνα, όπου δεν επιτρέπεται η οπλοφορία για τους απλούς πολίτες.

Τον Απρίλιο, ένας άντρας σκότωσε με μαχαίρι δύο παιδιά και τραυμάτισε 16 ακόμη σε έναν παιδικό σταθμό στη νότια Κίνα.

Το 2018, ένας άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα παιδιά στην βόρεια Κίνα καταδικάστηκε σε θάνατο.

