Οικονομία

ΥΠΟΙΚ για G7: η συμφωνία για εταιρικό φόρο 15% είναι ιστορική

Η παγκόσμια συμφωνία θα σημάνει διασφάλιση εσόδων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με την απόφαση των G7, για την ανάγκη μεταρρύθμισης του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος και την καθιέρωση κατώτατου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων 15%, δίνεται καθοριστική ώθηση στις διαδικασίες για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης στη Σύνοδο των G20 τον Ιούλιο, και τον Οκτώβριο στον ΟΟΣΑ, όπου θα συνεχιστούν εντατικά οι συζητήσεις.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών το οποίο χαιρετίζει την πρόταση της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος και τάσσεται υπέρ της ομοιόμορφης εφαρμογής λύσεων και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού, όπως αναφέρει, η παγκόσμια συμφωνία θα σημάνει διασφάλιση εσόδων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών είναι η ακόλουθη:

«Στη χθεσινή Σύνοδό τους, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας G7 – των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία και Ιαπωνία) – ανακοίνωσαν ιστορική συμφωνία δέσμευσης μεταρρύθμισης του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση.

Ειδικότερα, η συμφωνία που τελεί τα τελευταία χρόνια υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει τον Πρώτο Πυλώνα, ο οποίος προβλέπει σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης ανά χώρα επί κερδών των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας, ενώ ο Δεύτερος Πυλώνας, με στόχο και την αντιμετώπιση του φορολογικού ανταγωνισμού, αποσκοπεί στην επιβολή κατώτατου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων 15%.

Με την απόφαση των G7, δίνεται καθοριστική ώθηση στις διαδικασίες για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης στη Σύνοδο των G20 τον Ιούλιο, και τον Οκτώβριο στον ΟΟΣΑ, όπου θα συνεχιστούν εντατικά οι συζητήσεις.

Σε επίπεδο Ε.Ε., στις 18 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο «Φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα», με την οποία οριοθετούνται ήδη τα βήματα για την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής του φορολογικού συστήματος. Συναφώς, η Ε.Ε. δεσμεύεται να παρουσιάσει μέχρι το 2023 νομοθετικές προτάσεις, υπό τη μορφή Οδηγιών, με τις οποίες οι κανόνες των δύο Πυλώνων και η παγκόσμια αρχιτεκτονική θα ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στις 14 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για την ψηφιακή εισφορά.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την πρόταση της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, καθώς διαφαίνεται ότι αποσαφηνίζεται, πλέον, το πεδίο εφαρμογής και διασφαλίζεται η κατανομή των κυριαρχικών δικαιωμάτων φορολόγησης των χωρών. Εξάλλου, αποσπασματικές πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας ενδεχομένως να διευκολύνουν βραχυπρόθεσμα την επίλυση ορισμένων ζητημάτων, ωστόσο εντείνουν τη μεγέθυνση άλλων, με άγνωστες επιπτώσεις για την ευημερία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών τάσσεται σαφώς υπέρ ομοιόμορφης εφαρμογής λύσεων και σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς η παγκόσμια συμφωνία θα σημάνει διασφάλιση εσόδων, καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και μείωση του υψηλού κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται διασυνοριακά στην Ενιαία Αγορά. Με όραμα σχέδιο και επιμονή για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό που παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, διαμορφώνουμε θέσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα φορολόγησης της χώρας μας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας».