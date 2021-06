Αθλητικά

EURO 2020 : Ο Μόντριτς αισιόδοξος για την Κροατία

Ότι θα καταφέρει η ομάδα του να προκριθεί στους ομίλους ελπίζει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αισιόδοξος ότι η Κροατία θα καταφέρει να προκριθεί από τον όμιλο του EURO 2020 είναι ο Λούκα Μόντριτς. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για τους αγώνες με Αγγλία, Σκωτία και Τσεχία και παρά τη δυσκολία ευελπιστεί ότι η ομάδα του θα προκριθεί.

«Είμαστε σε πολύ δύσκολο όμιλο, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Είμαι πάντα αισιόδοξος και πιστεύω πως θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Θα παίξει σημαντικό ρόλο φυσικά η πρεμιέρα μας κόντρα στην Αγγλία η οποία θα είναι δύσκολη καθώς θα παίξουμε στο Γουέμπλεϊ», δήλωσε ο Κροάτης.

