Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά στοιχεία για τις νέες μολύνσεις και τις περιοχές ανά την επικράτεια όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ώρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη δεκάδες θάνατοι ασθενών με κορονοϊό καταγράφηκαν την Κυριακή και προστέθηκαν στον «μακρύ κατάλογο» των νεκρών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ υψηλός διατηρείται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 580 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 580 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 298 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 68 κρούσματα, στην Λάρισα 32 νέες μολύνσεις απο κορονοϊό, ενώ διψήφιος ειναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων και στην Βοιωτία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

