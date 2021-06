Αθλητικά

Formula 1: Ο Σέρχιο Πέρες νικητής στο Αζερμπαϊτζάν

Πέτυχε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, εκτοπίζοντας Χάμιλτον και άτυχο Φερστάπεν, o Πέρες.

Την δεύτερη νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα του Αζερμπαϊτζάν και πρώτη για λογαριασμό της Red Bull πανηγύρισε σήμερα ο Σέρχιο Πέρες.

Ο Μεξικανός οδηγός της αυστριακής ομάδας είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι ο έκτος αγώνας της χρονιάς, και άφησε στην δεύτερη θέση τον Σεμπάστιαν Φέτελ με Aston Martin, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Πιέρ Γκασλί με AlphaTauri.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαξ Φερστάπεν εγκατέλειψε στον 46ο γύρο, ενώ είχε την πρωτοπορία στον αγώνα, όταν «κλάταρε» το πίσω αριστερό ελαστικό του, με αποτέλεσμα η Red Bull του να χτυπήσει στον τοίχο, να γεμίσει συντρίμμια η πίστα και να διακοπεί ο αγώνας.

Στην επανεκκίνηση των μονοθεσίων από στάση, ο Λιούις Χάμιλτον μπλόκαρε τους τροχούς του και συνέχισε ευθεία στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes να μείνει εκτός της βαθμολογούμενης δεκάδας.

