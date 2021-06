Κόσμος

Τατάρ για Κυπριακό: οι Ελληνοκύπριοι δεν έχουν κίνητρο για λύση

Τι αναφέρει στους Sunday Times ο ηγέτης του Τουρκοκύπριων για τον διάλογο των δύο πλευρών, τις δυσοίωνες προοπτικές και τις συγκρούσεις του παρελθόντος.

Η επιμονή της τουρκοκυπριακής ηγεσίας στη λύση των δύο κρατών, παρά την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το κλείσιμο της διέλευσης στην Πράσινη Γραμμή επί σειρά μηνών και η μείωση της τουριστικής ροής προς τα Κατεχόμενα βρίσκονται στο επίκεντρο ρεπορτάζ των Sunday Times.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, «Επιμένουμε ότι πρέπει να αναγνωριστούμε ως ίσοι: ισότιμη κυριαρχία και διεθνές καθεστώς», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον περασμένο Οκτώβριο, συμπληρώνοντας «Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε συνεργασία. Εάν έχουμε συνεργασία στο νησί, τότε θα είναι καλό για όλους τους Κύπριους, διότι η Τουρκία είναι η κύρια αγορά εδώ».

Ο Τατάρ βλέπει την προσέγγισή του για δύο κράτη ως τρόπο διασφάλισης της ειρήνης και όχι ως όχημα εμβάθυνσης της διαίρεσης. Μιλώντας για τις συγκρούσεις του παρελθόντος μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ο Τατάρ δήλωσε πως «Τώρα, είναι τόσο εύκολο, με ειρήνη, σταθερότητα. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς τι συνέβη, ήταν τρομακτικό. Δεν θέλω ποτέ να το ζήσω ξανά»..

Πάντως, αναγνώρισε ότι η σύγκρουση μπορεί να χρειαστεί «δεκαετίες» για να επιλυθεί.

«Δεν υπάρχει κίνητρο, ούτε κίνητρο για τους Ελληνοκυπρίους να έχουν μια σοβαρή διαπραγματευτική διαδικασία με τους Τουρκοκυπρίους, έτσι ώστε να βγει μια πιο βιώσιμη λύση από τις διαπραγματεύσεις, επειδή αυτοί έχουν το πάνω χέρι», πρόσθεσε.

«Οι επικριτές μου δεν κατανοούν το Κυπριακό», είπε, συμπληρώνοντας «αυτό που λέω είναι βασικά ότι πρόκειται για εθνικό ζήτημα. Τα τουρκικά συμφέροντα και τα τουρκοκυπριακά συμφέροντα αλληλεπικαλύπτονται».

Στο ρεπορτάζ των Sunday Times επισημαίνεται ότι από τότε που εκλέχτηκε, ο Τατάρ έχει διεξάγει, άκαρπες μέχρι τώρα εκστρατείες, για να αναγνωρίσει η Βρετανία την «βόρεια Κύπρο» και να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

