Roland Garros: Αποχώρησε ο Φέντερερ

Νικητής αποφάσισε να αποχωρήσει από το τουρνουά στο Παρίσι ο Ρότζερ Φέντερερ.

Την αποχώρησή του από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός ανακοίνωσε ο Ρότζερ Φέντερερ, που επρόκειτο να αντιμετωπίσει αύριο (7/6) για τη φάση των «16» τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ελβετός, που σε δύο μήνες κλείνει τα 40, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται σοβαρά να μη συνεχίσει στο παρισινό τουρνουά, μετά τη δύσκολη νίκη επί του Γερμανού Ντόμινικ Κέπφερ, αργά χθες το βράδυ, σε ένα ματς που κράτησε πάνω από 3,5 ώρες.

Προερχόμενος από σοβαρό τραυματισμό και εγχείριση στο γόνατο, ο Φέντερερ έχει ξεκαθαρίσει ότι επικεντρώνει την προσοχή του στο Γουίμπλεντον, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όπου σκοπεύει να συμμετάσχει.

