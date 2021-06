Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το αποτύπωμα και η ταυτότητα των δραστών

Ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν φέρεται να πιστοποίησε την γλώσσα των κακοποιών. Τα νέα στοιχεία και τα “παρεμφερή” χτυπήματα, μεταξύ άλλων στον εκπαιδευτή του 32χρονου πιλότου.

Του Κώστα Τάτση

Αλβανικής καταγωγής φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι οι δράστες της στυγερής δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο 32χρόνος πιλότος στις Αρχές, άκουσε τους δολοφόνους της συζύγου του να μιλούν σε ξένη γλώσσα. Μετά από προσπάθειες και του ιδίου αλλά και των Αρχών, ο άνδρας κατάφερε να πιστοποιήσει ότι πρόκειται για Αλβανικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σπίτι όπου δολοφονήθηκε η Καρολάιν, ενώ βρισκόταν δίπλα στο βρέφος της, έχει βρεθεί αποτύπωμα παπουτσιού που ανήκει σε έναν από τους δράστες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών, για την ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά, έχουν μπει ληστρικές επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν, με παρόμοια μεθοδολογία.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του ζευγαριού που βασανίστηκε από συμμορία ληστών, μέσα στο σπίτι τους, στο Αλεποχώρι. Ο άνδρας μάλιστα είναι εκπαιδευτής του πιλότου - συζύγου της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν και άλλες επιθέσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ευελπιστώντας να ανακαλύψουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.

