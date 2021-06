Κοινωνία

Φονικό στην Κέρκυρα – Ιατροδικαστής: εξ επαφής οι θανάσιμοι πυροβολισμοί

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις συνθήκες του εγκλήματος και οι πληροφορίες για τα αίτιά του.

Σχεδόν εξ επαφής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Κέρκυρας, Ιωάννη Αϊβατίδη, φέρεται πως δέχθηκαν τους θανάσιμους πυροβολισμούς τα δύο θύματα, του 67χρονου δράστη, που έβαλε τέλος στη ζωή του με την ίδια καραμπίνα, αμέσως μετά το διπλό φονικό.

«Πρόκειται για ένα συμβάν διπλής ανθρωποκτονίας. Χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο, κυνηγετικού τύπου, και στη συνέχεια, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ο δράστης αυτοχειριάστηκε. Όλα τα τραύματα είναι εξ επαφής, σχεδόν βραχυτάτης αποστάσεως, όσον αφορά τα θύματα. Προηγήθηκε η διπλή ανθρωποκτονία και ακολούθησε η αυτοχειρία. Τα θύματα της ανθρωποκτονίας φέρνουν τραύματα στο κεφάλι και ο δράστης, εξ επαφής τραύμα στο θώρακα» δήλωσε ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης, ενώ όπως είπε «σημειώθηκε ένας τουλάχιστον πυροβολισμός σε κάθε θύμα και πολύ πιθανότατα ένα από τα θύματα να έχει δεχθεί και δεύτερο πυροβολισμό».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ερευνάται το ενδεχόμενο πρώτος να δολοφονήθηκε ο 63χρονος άνδρας, ελληνικής καταγωγής που διέμενε χρόνια στη Γαλλία και μετά η 61χρονη Κερκυραία.

«Τα θύματα βρέθηκαν σε απόσταση 15 μέτρων το ένα από το άλλο, ενώ με βάση τα στοιχεία και την ιατροδικαστική, πρώτη, προσέγγιση φέρεται ότι υπήρχε δόλος και πρόθεση να γραφτεί αυτή η τραγωδία» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αϊβατίδης. Αιτία του διπλού φονικού που όπλισε το χέρι του αυτόχειρα Κερκυραίου, φέρεται πως ήταν η επικείμενη έξωση του από το θύμα, την 61χρονη σπιτονοικοκυρά του, καθηγήτρια και για πολλά χρόνια φίλη του, καθώς και η επιμονή του 63χρονου, ιδιοκτήτη ενός των διαμερισμάτων της κατοικίας, να εξωθεί ο 67χρονος δράστης και να νοικιαστεί ή να πουληθεί το μικρό διαμέρισμα που διέμενε και του είχε, όπως φέρεται, παραχωρηθεί από την 61χρονη, με αντάλλαγμα τις εργασίες και τη συντήρηση που έκανε στο κτίριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τους γείτονες ο 67χρονος δράστης φέρεται να είχε διαπληκτισθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα και με τα δύο θύματα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 11:30 το πρωί αρχικά στην αυλή της μικρής οικοδομής, όταν ο 67χρονος μετά από έντονο διαπληκτισμό με τα θύματα, φέρεται να πήρε την κοντόκανη καραμπίνα του και να τους τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ μετά το φονικό μπήκε στο σπίτι του, έκλεισε τα παραθυρόφυλλα και έδωσε τέλος στη ζωή του.

Μάρτυς στο φονικό, φέρεται πως είναι ένας κηπουρός, που εκείνη την ώρα έκοβε τα ξερά χόρτα πολύ κοντά στον κήπο, που εξελισσόταν η τραγωδία.

«Το χορτοκοπτικό έκανε πολύ θόρυβο και στην αρχή δεν άκουγα καλά. Όταν συνειδητοποίησα πως είναι πυροβολισμοί, έπεσα κάτω στο έδαφος και σύρθηκα μέσα στα βάτα για να φύγω μακριά. Δεν είχα καταλάβει τι γινόταν, αλλά φοβήθηκα» είπε χαρακτηριστικά ο αλλοδαπός κηπουρός, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, συνεχίζονται από την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

