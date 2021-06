Κοινωνία

Καιρός: καταιγίδες και χαλάζι από Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει άρδην το σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και από αύριο θα θυμίζει… Οκτώβριο!

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα και από καλοκαίρι θα έχουμε... φθινόπωρο με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και για χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr. τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις που στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Βόρειο Ιόνιο οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο.

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα χαλαζοπτώσεων για τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και δευτερευόντως για την Ανατολική Στερεά και Βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες με αποτέλεσμα τα φαινόμενα κατά τόπους να έχουν χαρακτήρα λασποβροχών.

Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 31, στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά από 18 έως 34, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 16 έως 29, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 28, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 32, στις Κυκλάδες από 16 έως 30, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 29 και στην Κρήτη από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από Βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν νοτιοδυτικοί και προς το βράδυ νότιοι ίδιας έντασης.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να έχουν ενδεχομένως χαρακτήρα λασποβροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σημαία στο Καστελλόριζο: Στο Karat TV οι απαντήσεις για την βεβήλωση

Formula 1: Ο Σέρχιο Πέρες νικητής στο Αζερμπαϊτζάν