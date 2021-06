Υγεία - Περιβάλλον

Der Spiegel: Η Αστυπάλαια μεταμορφώνεται σε πράσινο νησί

Για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και την πράσινη Αστυπάλαια γράφει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

«Εργαστήριο δοκιμών για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα» θα γίνει η Αστυπάλαια με τη βοήθεια της Volkswagen, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel και περιγράφει το εγχείρημα μετατροπής του νησιού σε «πράσινο», το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του επικεφαλής του Ομίλου της Volkswagen Χέρμπερτ Ντίες.

«Όσο μικροσκοπική είναι η Αστυπάλαια στον χάρτη της Ευρώπης, τόσο μεγάλες είναι οι αξιώσεις που την συνδέουν με τον πρωθυπουργό και το υψηλόβαθμο στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο νησί ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 ένα φιλόδοξο ελληνογερμανικό κοινό έργο. Η κυβέρνηση και η Volkswagen υποσχέθηκαν να μετατρέψουν την Αστυπάλαια σε ένα εντελώς πράσινο νησί -θα είναι το πρώτο κατοικημένο νησί στην Ευρώπη που θα κάνει ένα τέτοιο βήμα. Αυτό σημαίνει πως στο εγγύς μέλλον θα κινούνται εκεί μόνον ηλεκτρικά οχήματα. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η βενζίνη και το ντίζελ θα πρέπει ουσιαστικά να καταργηθούν», επισημαίνει το περιοδικό και παραθέτει τη δήλωση του κ. Ντίες ότι η Αστυπάλαια θα γίνει «εργαστήριο του μέλλοντος για την Ευρώπη». Μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, η VW «θα μεταμορφώσει ολόκληρο το νησί», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το έργο αποτελεί δοκιμασία για ολόκληρο τον γερμανικό Όμιλο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συγκέντρωσε αρνητική δημοσιότητα παγκοσμίως, λόγω του σκανδάλου με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητά του. Τώρα «επιδιώκει να μετατραπεί σε ηγέτη της παγκόσμιας αγοράς σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική κινητικότητα - και ταυτόχρονα να αναπτύξει περαιτέρω το επιχειρηματικό του μοντέλο. Ο Ντίες έχει στο μυαλό του όχι μόνο την μελλοντική πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά το να εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως πάροχος υποδομών που θα μπορούν να βοηθήσουν ολόκληρες περιοχές να αποκτήσουν πράσινη κινητικότητα. Ο Όμιλος διαφημίζει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, "από τα αυτοκίνητα και την φόρτιση έως βιώσιμες ενεργειακές λύσεις"», εξηγούν οι συντάκτες και τονίζουν ότι «αυτό που ακούγεται ως κενολογία για τη δημιουργία εντυπώσεων σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, αποτελεί για την VW μελλοντική ελπίδα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το περιοδικό περιγράφει ακόμη τις διάφορες πτυχές του σχεδίου και μεταφέρει δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τους οποίους «η στροφή της Αστυπάλαιας στην πράσινη ενέργεια αποτελεί μέρος ενός γενικού σχεδίου για ολόκληρη τη χώρα».

