Life

Χάρι – Μέγκαν: Γεννήθηκε η Λίλι – Νταϊάνα

Με όνομα που τιμά την Νταϊάνα και τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η Μέγκαν και ο Χάρι συστήνουν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους, την οποία ονόμασαν Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μάουντμπατεν Γουίνδσορ (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).

Ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι το πρώτο αδελφάκι του Άρτσι γεννήθηκε την Παρασκευή στην Καλιφόρνια.

Η Λίλι πήρε το όνομά της από την πρόγιαγιά της, τη Βασίλισσα, και το οικογενειακό της παρατσούκλι και της γιαγιάς της, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Η Λίλι γεννήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 11:40 με τη φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού στο νοσοκομείο Σάντα Μπάρμπαρα. Ζυγίζει 3,5 κιλά. Η μητέρα και το μωρό είναι καλά και επέστρεψαν στο σπίτι τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία «ο Πρίγκιπας Χάρι, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ» καλωσόρισαν την κόρη τους στη ζωή.

