Αθλητικά

ΑΕΚ: Νίκη γοήτρου επί του Προμηθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβάδισμα πήρε η ΑΕΚ για την τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Προβάδισμα για την κατάληψη της τρίτης θέσης στη Basket League απέκτησε η ΑΕΚ, «σπάζοντας» την έδρα του Προμηθέα στον τρίτο αγώνα της σειράς των «μικρών» τελικών.

Η Ένωση επικράτησε 81-80 στο ΔΑΚ «Δημ. Τόφαλος» της Πάτρας, χάρη σε βολές του Μέικον τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και πλέον προηγείται με 2-1 νίκες, έχοντας το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, την Τετάρτη 9/6 (18:00).

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-42, 60-64, 80-81.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρι – Μέγκαν: Γεννήθηκε η Λίλι – Νταϊάνα

Φονικό στην Κέρκυρα – Ιατροδικαστής: εξ επαφής οι θανάσιμοι πυροβολισμοί

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το αποτύπωμα και η ταυτότητα των δραστών