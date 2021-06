Αθλητικά

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Κοντά στο εξαιρετικό το παιχνίδι μου

Τη νίκη του επί του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, σχολίασε ο Έλληνας τενίστας.

Απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση και τη νίκη του επί του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Όλα λειτούργησαν καλά για εμένα σήμερα. Αισθανόμουν καλά μέσα στο γήπεδο, η στρατηγική που υιοθέτησα απέδωσε, το σερβίς μου ήταν καλό. Τα παιχνίδια με έναν παίκτη όπως ο Πάμπλο με βοηθούν να βγάλω το καλύτερο μου τένις», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Τσιτσιπάς τόνισε: «Νομίζω δεν έχει να κάνει με το πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε η νίκη. Τα πράγματα έγιναν όπως τα θέλαμε και στο τρίτο σετ. Κατάφερα και έκανα το comeback, έδειξα ότι είμαι ακόμα στο παιχνίδι. Ήταν σημαντικό ότι δεν άφησα το τρίτο σετ να κατρακυλήσει. Είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου και το πώς αισθάνθηκα μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι μου ήταν πολύ κοντά στο να είναι εξαιρετικό».





