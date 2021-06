Κοινωνία

Μύκονος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών με drone (εικόνες)

Κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη σε Αθήνα και Μύκονο, εξάρθρωσαν Αστυνομία και Λιμενικό, με δύο ταυτόχρονες επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα αλλά και στο νησί των ανέμων.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Από τον Οκτώβριο του 2020 το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα είχε μπει στο στόχαστρο της Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Με υπομονή και μεθοδικότητα Αστυνομία και Λιμενικό κατάφεραν να συλλάβουν 4 βασικά μέλη, σε Αθήνα και Μύκονο, με την βοήθεια και της...τεχνολογίας.

Στην φάση της επιχείρησης στην Μύκονο, σε βίλα στην περιοχή ‘Άγιος Ταξιάρχης, επιστρατεύτηκε και drone για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα ξεφύγει. Στις αποκλειστικές εικόνες βλέπετε πώς έγιναν οι δύο συλλήψεις.

Πάνοπλοι άνδρες του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, εφορμούν και την ίδια ώρα στελέχη της Ασφάλειας και της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου μαζί με αστυνομικούς περνούν χειροπέδες σε δύο μέλη του κυκλώματος.

Ταυτόχρονα στο κέντρο της Αθήνας αστυνομικοί μαζί με σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών έκαναν έφοδο στο σπίτι του φερόμενου ως εγκέφαλου όπου και τον συνέλαβαν μετά από καταδίωξη καθώς προσπάθησε να διαφύγει.

Εμφανίζεται ως 43χρονος αλλά μπορεί να είναι και 56χρονος ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που φέρεται ως αρχηγός. 'Όταν συνελήφθη είχε μαζί του μια ελληνική, κλεμμένη και πλαστογραφημένη ταυτότητα. Ωστόσο, αλλάξει πολλές φορές τα στοιχεία της ταυτότητας του.

Καθόλου παράξενο... για έναν κακοποιό με 47 χρόνια κάθειρξης για ναρκωτικά , όπλα, απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και μία απόδραση με καλάσνικοφ, ο οποίος κατάφερε, ωστόσο, να αποφυλακιστεί από τις φυλακές Χανίων, τον Νοέμβριο του 2018 με αναστολή και εγγύηση 56.500 ευρώ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός συνελήφθη πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2012 για ναρκωτικά και όπλα. Προφυλακίστηκε στις φυλακές Τρικάλων κι από εκεί κατάφερε να αποδράσει όταν ζήτησε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. 4 άτομα με καλάσνικοφ κατάφεραν να τον πάρουν μέσα από τα χέρια των αστυνομικών. Τον συνέλαβαν ξανά, στην Αθήνα αφού όμως πρώτα αντάλλαξε πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς.

Τον περασμένο Απρίλιο διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης έφεραν από την Ολλανδία 3 κιλά κοκαΐνη με αντίτιμο 28.000. ‘Ήταν πάντα σε παρακολούθηση μέχρι που ένα μέλος της συμμορίας ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο νησί. Αστυνομία και Λιμενικό αποφάσισαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 8 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και τη Μύκονο.

Εκτός από τις 4 συλλήψεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, όπλα, ζυγαριές ακριβείας, 17 κινητά τηλέφωνα , πλαστές ταυτότητες, κλεμμένες μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα.

