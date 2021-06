Οικονομία

Εργασιακό Νομοσχέδιο: οι αλλαγές στις γονικές άδειες

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στις γονικές άδειες και για τους δύο γονείς.

Του Νίκου Ρογκάκου

Νέα δεδομένα για τις γονικές άδειες φέρνει στο προσκήνιο το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε και στόχος των αλλαγών είναι η εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου:

Ευνοϊκότερο εργασιακό καθεστώς αδειών

Άκυρη η απόλυση για πατεράδες για 6 μήνες μετά την γέννηση παιδιού

Άδεια προστασίας μητρότητας 6 μηνών επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ

Άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 7 ημερών με αποδοχές

Άδεια 4 ημερών για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης και σε παιδιά που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία

Άδεια πατρότητας 14 ημέρες με αποδοχές (αντί 10)

Όπως τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Εργασίας ,Πάνος Τσακλόγλου, στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο υπάρχει μέριμνα για τις εγκύους και τη λοχεία που ακολουθεί.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τις εγκύους και την λοχεία μετά την γέννα:

Παραμένει η προστασία εγκύου & εργαζόμενης μητέρας για 18 μήνες μετά τον τοκετό

Γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες

Επέκταση άδειας λοχείας 9 εβδομάδων μετά τη γέννα

Άκυρη η απόλυση εργαζομένου επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια

Η τηλεργασία εφαρμόζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων